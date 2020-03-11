РИАМО - 11 мар. В Дедовске полицейские задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении грабежа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник, находясь в продуктовом магазине в Дедовске, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, спрятал под одежду замороженный полуфабрикат, после чего, не оплачивая товар, направился к выходу. Сотрудница супермаркета заметила данное противоправное деяние и попыталась остановить мужчину, но он оказал сопротивление и выстрелил из пистолета, после чего скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого после изучения записей с камер видеонаблюдения. Задержали его в доме знакомого, при досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли пистолет.

«Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – подчеркнула Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому грозит до 12 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.