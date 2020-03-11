РИАМО - 11 мар. В павильоне «Космос» на ВДНХ 14 и 28 марта состоятся бесплатные встречи, посвященные истории пилотируемой космонавтики и современным отечественным проектам освоения космоса, лекции проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Участие бесплатное, по предварительной регистрации, которая дает право бесплатного посещения экспозиции центра «Космонавтика и авиация».

«14 марта в 15:00 в лектории «Кулибин Про» гостей ждет лекция «История мировой и отечественной пилотируемой космонавтики» <…> Гости встречи смогут проследить эволюцию космонавтики, узнают о том, какие события и программы повлияли на ее развитие, а также куда и почему стремится мировое космическое сообщество», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на лекцию, посвященную истории мировой и отечественной пилотируемой космонавтики, можно по ссылке.

Образовательная программа продолжится 28 марта в 15:00 лекцией «Современные проекты отечественной космонавтики». На ней Денис Прудник расскажет о том, чем сегодня живет космическая отрасль. Гости узнают, что, помимо доставки людей на орбиту, Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики – они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое.

Зарегистрироваться на лекцию, посвященную современным проектам Отечественной космонавтики, можно по ссылке.

Образовательная программа центра «Космонавтика и авиация» на постоянной основе стартовала 7 марта 2020 года — в юбилей создания первого отряда космонавтов СССР. На разных площадках павильона «Космос» будут регулярно проходить встречи с героями космонавтики, показы документальных и художественных фильмов, тематические лекции, паблик-токи, спектакли, концерты и многое другое.