РИАМО – 11 мар. Строительство корпусов 7 и 9 жилого комплекса «Пионер» в Королеве планируется завершить в третьем квартале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Жилые дома возводятся на улице Пионерская. Строительство объектов ведется в соответствии с графиком производства работ.

«Согласно проекту, площадь каждого из двух 24-этажных домов составит 15 тысяч квадратных метров, каждая новостройка рассчитана на 206 квартир. Застройщиком объекта выступает ООО «Северная Строительная Компания МО», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружных ограждающих конструкций.

Плановая проверка продлится до 19 марта 2020 года. В ходе проверки выявлены нарушения требований соответствия выполняемых работ проектной документации. Если застройщик не устранит нарушения, то к нему будут приняты меры административного воздействия.

Полностью закончить строительство дома планируется в третьем квартале 2022 года.