РИАМО - 11 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в честь 75-летия Великой Победы призвал аграриев региона присоединиться к Всероссийской акции «Сад Победы», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Посаженные в эти дни в Подмосковье деревья - это и память о погибших во время Великой Отечественной войны, и символ новой жизни, и благодарность за подвиги на фронте и в тылу наших отцов, дедов и прадедов. Фруктовые деревья должны появиться не только в парках и скверах, но и там, где живут и жили ветераны. Мы помним о них и с благодарностью чтим», - сказал Разин.

Первые сады начнут высаживать 18 марта. Подмосковье с первых дней войны было местом жестоких боев и оказывало героическое сопротивление немецко-фашистским захватчикам. Немецкой оккупации подверглись 27 районов Подмосковья, 17 были оккупированы полностью.

Была сожжена Истра, почти полностью разрушены Верея, Волоколамск, Можайск, Руза, Клин, Наро-Фоминск и многие другие районные центры области. Частично было разрушено 1,6 тысячи городов Подмосковья, 640 населенных пунктов были уничтожены врагом полностью.

Жители региона трудились в колхозах и совхозах, отправляли сельхозпродукты и деньги на фронт. Ремонт боевой техники и оружия был налажен в Коломне, Серпухове, Подольске, Химках, Загорске, Мытищах, Орехово-Зуеве. Вместе со взрослыми самоотверженно работали и подмосковные школьники.

«Мы помним обо всех героических подвигах жителей Подмосковья, должны сохранить и передать память о них нашим детям и внукам, чтобы они в тени деревьев ценили мирное небо. Я уверен, что подмосковные аграрии с удовольствием подхватят такую благородную инициативу, как высадка фруктовых деревьев», - добавил Разин.

В год 75-летия Великой Победы по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великую Отечественную войну.