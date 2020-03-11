РИАМО - 11 мар. В среду в Москве стартовала научно-практическая конференция «Эпоха Смутного времени (конец XVI-начало XVII веков) и ее отражение в научно-исследовательской, экспозиционной и музейно-образовательной деятельности», в четверг мероприятие пройдет в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Межрегиональная конференция будет проходить в течение двух дней. Первый день работы, 11 марта, проходит в Государственном историческом музее, второй день, 12 марта, – в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

«Конференция организована в рамках проекта «Изучение и интерпретация памятников времени становления и укрепления Российского государства». Участниками конференции являются специалисты из различных культурно-образовательных учреждений Москвы, Московской области, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова, Рязани и Углича», – отмечается в сообщении.

Конференция является совместным проектом Сергиево-Посадского и Государственного исторического музеев.