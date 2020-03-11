РИАМО - 11 мар. В столице выявили еще шесть случаев заболевания Covid-19, всех пациентов госпитализировали, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания. Двое пациентов, по предварительным данным, были заражены после контакта с ранее заболевшими. Четверо заболевших прибыли из Италии», — говорится в сообщении.

Всех заболевших госпитализировали в стационары. Четыре пациента находятся в больнице в Коммунарке, один – в инфекционной больнице №1.

Кроме того, заражение коронавирусом диагностировали у ребенка, он проходит лечение в больнице имени Башляевой. При этом у ребенка отсутствуют симптомы.

Каждого заболевшего изолировали.

Помимо этого, жительница Подмосковья с подтвержденным диагнозом Covid-19 находится в инфекционной больнице №1.

Уже был установлен полный круг близких контактов всех заразившихся, они находятся под медицинским наблюдением. Три родственника находятся в инфекционной больнице, трех направили в обсервационный центр, еще трое находятся в самоизоляции дома.

Никто из взрослых пациентов не ходил на работу в прошедшие дни. Заразившийся коронавирусом ребенок не ходил в детский сад.

Медицинские работники связываются со всеми пассажирами рейсов, которыми вернулись из Италии пациенты. Пассажирам отправили СМС о необходимости оставаться в самоизоляции и вызвать скорую помощь.

Три человека с диагнозом Covid-19 прилетели из Вероны рейсом S7 3584 29 февраля, рейсом «Уральских авиалиний» 3510 29 февраля и рейсом S7 3588 1 марта.

Всех тех, кто прибыл этими рейсами, призвали вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медучреждения. Медики сами приедут для осмотра и взятия проб на анализы.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

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