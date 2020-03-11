РИАМО - 11 мар. За первые два месяца текущего года государственные лесные инспекторы ГКУ Московской области «Мособллес» выявили почти 400 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«По фактам нарушений составлено 358 протоколов об административных правонарушениях, выдано 139 предписаний об устранении нарушений лесного законодательства», – уточняется в сообщении.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья, согласно статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

В нынешнем году на территории Подмосковья пожароопасный сезон объявлен с 10 апреля.