РИАМО – 11 мар. За прошедший год на территории Московской области более 9,6 тысяч человек прошли медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения по направлению сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По итогам обследований у порядка 3,2 тысячи водителей подтвердилось состояние опьянения – в 32% случаев.

«В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в Подмосковье на 7,6% уменьшилось число выявленных случаев алкогольного опьянения у водителей и почти на 12% – наркотического», – сказал главный внештатный нарколог министерства здравоохранения региона Виталий Холдин.

Освидетельствование проводят в круглосуточном режиме, в исследованиях участвуют наркологические диспансеры, а также психиатрические, центральные, районные и городские больницы.