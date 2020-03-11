РИАМО – 11 мар. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной инфекции в мире можно оценивать как пандемию, сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

«Мы сделали оценку, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что объявление пандемии не изменит то, как ВОЗ оценивает угрозу этой болезни. Он призвал страны усилить борьбу с распространением заболевания, задействовать все механизмы, рассказать населению о рисках заболевания и о том, как они могут защитить себя. Кроме того, гендиректор ВОЗ призвал находить, изолировать и лечить каждый случай Covid-2019 и отслеживать все контакты заразившегося человека.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Граждан, которые приезжают из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран, обязуют оставаться дома в изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, в столице отменены все массовые мероприятия с числом участников, превышающим 5 тысяч человек.

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