РИАМО – 11 мар. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной инфекции в мире можно оценивать как пандемию, сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

«Мы сделали оценку, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

Как провериться на коронавирус>>