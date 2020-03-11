РИАМО - 11 мар. 13 марта в Москве состоится концерт в честь 250-летия Людвига ван Бетховена в рамках 14-го музыкального сезона для благотворительного фонда «Бельканто», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«Юбилейный со дня рождения Бетховена год мы бы хотели начать с презентации цикла концертов, посвященных творчеству композитора. Столичной публике хорошо известны многие сочинения так называемого «героического» периода симфонии и фортепианные сонаты. Но мы хотим охватить все творческие этапы, включая поздние сочинения мастера – грандиозную Девятую симфонию», - отмечается в материале.

Концерт пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, где выступят Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством дирижера Валерия Полянского. Коллектив исполнит Симфонию №9 Л. Бетховена.

Премьера симфонии состоялась в 1824 году в венском театре «У каринтийских ворот», слушатели аплодировали композитору так долго, что сбежалась полиция.

На концертах «Бетховен-250» можно послушать сонату №23 «Апассионату», сонату №8 «Патетическую» и другие произведения классика, которые редко исполняются.

Расписание концертов можно найти на сайте фонда «Бельканто».