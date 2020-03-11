РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В Подольском выставочном зале 14 марта откроется выставка «В плену у красоты» тарусского художника Николая Гурина, на которой можно будет посмотреть картины с пейзажами Тарусы, сообщается на сайте администрации округа.

«Жителей и гостей Подольска приглашают посетить выставку талантливого тарусского художника Николая Гурина «В плену у красоты», которая откроется в Подольском выставочном зале 14 марта. Картины на вернисаже написаны в основном маслом. При создании своих работ автор придерживается реализма. Выставка продлится до 12 апреля, ее можно посмотреть по адресу: Подольск, проспект Ленина, 113/62», – говорится в сообщении.

Гурин уже зрелым художником отправился за вдохновением по всей России и в ходе творческой поездки впервые приехал в Тарусу. Красочные пейзажи и живописность ландшафта произвели на художника настолько сильное впечатление, что мастер в скором времени перебрался на постоянное место жительство в Калужскую область. Поэтому все работы его пропитаны большой любовью к Тарусе и окской природе, многоцветью лугов и тишине маленьких улочек провинциального городка, пению птиц и музыке ветра за окном мастерской. В настоящее время его произведения находятся в государственных и частных коллекциях России, Германии, Австралии, Америки и Франции.