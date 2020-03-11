РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. В среду общественники Балашихи обсудили проблемы обеспечения санаторно-курортными путевками 4 тысяч региональных и федеральных льготников городского округа, вопрос по улучшению ситуации они взяли на особый контроль, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В заседании круглого стола «Обеспечение санаторно-курортными путевками региональных и федеральных льготников» приняли участие председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова, заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий управления соцзащиты населения по Балашихе Наталья Кармановская, члены палаты, представители соцучреждений, общественных организаций Балашихи.

«К сожалению, картина пока не очень радужная, потому что очередь из региональных и федеральных льготников округа, которые хотели бы отдохнуть в санаториях, увеличивается, а количество выделяемых путевок, увы, нет. Если в 2019 году на региональном уровне путевками в санатории было обеспечено порядка 70% граждан Балашихи, то на федеральном – только 30%», – сказала Жарова.

Она добавила, что общественники будут держать вопрос по улучшению ситуации по обеспечению путевками льготных категорий граждан на контроле, чтобы каждый год 4 тысячи льготников Балашихи могли отдохнуть в санаториях-профилакториях.

«Одной из альтернатив, предложенных на заседании, стала возможность обеспечения льготными путевками в том числе по системе ОМС. Совместно с Балашихинской областной больницей мы проработаем этот вопрос, проведем очередное заседание, а также разъяснительную беседу с жителями, рассказав о правилах, по которым они смогут получить дополнительную соцподдержку», – заключила Жарова.

По словам Кармановской, льготников Балашихи направляют на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья.

«Продолжительность составляет 18 дней. У федеральных льготников с травмой спинного мозга – 24 дня, у детей-инвалидов – 21 день. Федеральным льготникам также оплачивается проезд, а региональные его оплачивают сами», – подчеркнула Кармановская.

Направление на санаторно-курортное лечение можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Со справкой от врача и документами, подтверждающими право на бесплатную путевку, необходимо обратиться в управление социальной защиты с заявлением или через портал Госуслуг.