РИАМО - 11 мар. В Мосгордуму внесли закон о поправках в Конституцию РФ, столичный парламент рассмотрит документ на внеочередном заседании, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ», — написал Шапошников в Twitter.

В среду Госдума приняла закон о поправках к Конституции РФ, а Совет Федерации одобрил данный закон.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию наметили на 22 апреля. Все поправки будут вынесены одним пакетом.

Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.