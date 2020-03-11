РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске материальную поддержку окажут ветеранам Великой Отечественной войны, они получат из муниципального бюджета от 5 до 25 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске проживает 2 095 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники гетто и фашистских концлагерей; жители блокадного Ленинграда; труженики тыла. Также 618 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. Они получат региональные и федеральные выплаты от 65 до 100 тысяч рублей к 75-й годовщине Победы в ВОВ. Материальную поддержку окажут и на муниципальном уровне.

«Необходимо будет скорректировать бюджет и произвести выплаты участникам ВОВ в размере 25 000 рублей, бывшим жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей – по 15 000 рублей, вдовам участников ВОВ – по 10 000 рублей, труженикам тыла – по 5 000 рублей», – сказал глава округа Николай Пестов.

В настоящее время социальные службы округа проводят обследование бытовых условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ. После выявления потребностей в ремонте жилого помещения или приобретении бытовой техники каждому из них окажут необходимую помощь. Кроме того, ветераны проходят медицинские осмотры, в том числе на дому. В преддверии праздника планируется посещение каждого участника ВОВ с вручением открыток и памятных подарков.

В апреле-мае 2020 года ветераны получат единовременную материальную помощь из федерального бюджета – по 75 000 рублей получат инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. По 50 000 рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В дополнение к федеральным выплатам подмосковные ветераны получат единовременную выплату из регионального бюджета. По 25 000 рублей инвалиды и участники ВОВ; 15 000 рублей – бывшие несовершеннолетние узники фашизма; вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; труженики тыла; жители блокадного Ленинграда.