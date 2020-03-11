РИАМО - 11 мар. К вечеру среды на столичных дорогах осложнилась дорожная ситуация, сейчас в городе зафиксированы восьмибалльные пробки, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Больше всего загружены Садовое и Третье транспортное кольца. Сильные пробки зафиксированы на юго-западе, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Стоят также Волоколамский, Ленинградский, Ленинский проспект.

Движение сильно затруднено на Валовой, Большой Никитской улицах, улице Новый Арбат, Тверской улице, Смоленском бульваре, в районе станций метро «Деловой центр», «Международная» и «Кутузовская».

По прогнозу сервиса, в 20:00 загруженность движения снизится до шести баллов, а в 21:00 - до трех баллов.