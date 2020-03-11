РИАМО - 11 мар. «Аэрофлот» скорректировал полетную программу в города Испании, Италии, Франции и Германии, сообщается на сайте компании.

«С 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты «Аэрофлота» в/из Москвы в города: Испании (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Франции (Марсель, Лион и Ницца)», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут приостановлены полеты в города Германии (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт) и Италии (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья).

Из этих городов рейсов в Москву тоже не будет, кроме Тенерифе, где много российских туристов, для них с 13 по 20 марта будут летать чартерные рейсы.

Также приостановлены рейсы авиакомпании «Россия» в Ниццу из Москвы.

Пассажиры, которые купили билеты на эти даты, могут вернуть их или изменить дату вылета на любую до 31 декабря 2020 года без штрафных санкций.

Пассажиры с билетами на рейсы с 10 марта из городов или в города Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции и Испании могут изменить дату на любую до 31 декабря 2020 года и поменять маршрут с учетом тарифов.

Билеты на даты с 10 марта из городов или в города Италии и Израиля и на отмененные рейсы из Китая или в Китай можно вернуть и получить полную стоимость.

Аннулировать билет можно не позже чем за 40 минут до вылета.

Переоформить билет можно по горячей линии: +7(495) 784-72-42; или по круглосуточным телефонам: 7-495-223-5555 в Москве, 8-800-444-5555 бесплатно по России, *555 с мобильных телефонов. Вернуть билеты или перенести даты можно в офисах собственных продаж авиакомпании.

Ранее авиакомпания «Победа» приостановила полеты из российской столицы в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пиза и Тревизо из-за распространения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

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