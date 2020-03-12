По данным «Фобоса», зима 2019–2020 стала самой теплой за последние 140 лет. Средняя температура за три месяца составила +0,5 градуса и оказалась выше нормы на 7,7 градуса. Есть ли какие-то особенности в подготовке дачного участка к сезону и чего стоит опасаться, корреспондент РИАМО выяснила у специалистов по сельскому хозяйству.

Как подготовить участок

По мнению кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Ильича Терешонка, весенние работы нужно начинать с подготовки почвы.

«Если есть возможность выхода на свой полевой участок, землю нужно вскопать, а комья разбить, чтоб не образовалось почвенной корки. Когда земля высыхает, образуются трещины-капилляры, по которым влага очень быстро выходит вверх.

Если же корка разбита, то почва просыхает не больше чем на три сантиметра в глубину. А так как корневая система находится глубже, то вся влага, сосредоточенная в почве, достается растению. При жаркой весне помимо боронования (рыхления) почвы грядки стоит проливать лейкой, если это возможно сделать», – рассказал РИАМО Владимир Ильич.

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Когда можно начинать сажать

Благодаря теплой зиме начать дачный сезон в этом году стоит на несколько недель раньше, считает Вячеслав Иванович Васенев, кандидат биологических наук и преподаватель в РУДН. Готовность участка к посадке эксперт предлагает определять по состоянию почвы: влажности, температуре и агрегатному состоянию.

«Почва должна прогреться (как минимум нужны стабильные положительные суточные температуры), и избыточная влага от таяния снега должна уйти. В этом году снега было мало, и таял он постепенно, поэтому почва, скорее всего, будет готова к посадке на несколько недель раньше, чем обычно. Это может создать соблазн для ранней высадки культур, что сопряжено с определенным риском, так как весенние заморозки исключать не следует», – поделился с РИАМО Васенев.

По его мнению, имеет смысл высаживать хладостойкие цветочные (виола) и овощные (редис) культуры, а по теплолюбивым культурам (петуния, бархатцы) придерживаться обычных сроков: конец мая – начало июня.

Владимир Терешонок также напомнил о том, что не все овощи стоит высаживать в одно время.

«Начало сезона и высадка зависит от температур. В овощеводстве есть три срока высадки растений: для холодостойких, умеренных и теплолюбивых культур. К теплолюбивым относятся томат и огурец, к умеренным – капуста, все крестоцветные, редис. Холодостойкие – укроп и овес, эти культуры долго всходят, потому что в семенах есть много эфирных масел, и поэтому раскрытие семени требует больше времени. Про овес даже есть пословица: «Сей в грязь и будешь князь», – рассказал специалист по сельскому хозяйству.

А вот репу и редьку эксперт советует сеять не раньше 15 июля – у этих овощей короткий вегетативный период, и если растение высадить слишком рано, оно «уйдет в стрелку» и не даст вызревшего корнеплода.

Основные посадки агроном рекомендует начинать, когда среднесуточная температура достигнет +10 градусов.

«Если не будет тепла, то семена не тронутся в рост, а просто сгниют или будут подвержены болезням, связанным именно с пониженной температурой: на капусте появится черная ножка, на свекле – корнеед», – объяснил Владимир Ильич.

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Обилие паразитов и прогнозы об урожае

Теплая и бесснежная зима не губительна для растений, но принесет дачникам дополнительные хлопоты и может снизить урожаи, считают эксперты. По мнению Вячеслава Васенева, одной из главных забот дачников этим летом станут паразиты.

«Основная проблема теплой зимы – благоприятные условия для развития болезнетворных организмов: грибов, бактерий, насекомых. Для профилактики заболеваний целесообразно использовать комплексные гербициды или смешивать средства против грибковых заболеваний и насекомых – многие препараты совместимы», – советует эксперт.

Начинать обработку специалист рекомендует как можно раньше, до начала активной вегетации. Главное, чтобы ночные и дневные температуры были положительные.

Владимир Терешонок проблему паразитов признает и уверен, что из-за теплой зимы их будет больше, чем обычно. Они могут даже лишить дачников урожая: по словам агронома, в случае жаркой весны цветоед может съесть цветки яблони, из-за чего привычных «ранеток» дачники могут и не дождаться, если вовремя не примут меры.

Впрочем, загодя обрабатывать посадки химическими препаратами агроном не советует: «Эту проблему нужно решать по мере поступления и локально: нельзя применять одинаковые препараты повсеместно. На каждом продаваемом препарате написано, на каких культурах он используется и к какому классу опасности относится, с какой концентрацией и кратностью его можно применять».

Специалист по сельскому хозяйству прогнозирует снижение урожая жимолости: первая подмосковная ягода нередко цветет при пониженных температурах, и ее набухшие почки уже повредились из-за скачков температуры.

Не ждет Владимир Ильич и обильного цветения сирени: «На сирени подгорели укрывные чешуйки генеративных почек, почки набухли, пошли в рост, а так как растения не были укрыты, они немного подгорели на редком солнце». Однако добавляет, что это не критично, так как осень была поздняя, «все растения успели закончить свой рост, все побеги одревеснели, вторичного образования ветвей и закваски почек не наблюдалось». По его мнению, теплая зима может проявить себя еще на ряде культур – будет не такой высокий урожай, как хотелось бы.

По словам эксперта, определить, хорошо ли перезимовали на участке деревья, можно по их почкам. Когда пригреет солнце, нужно обратить внимание на цвет почек: если они светло-коричневые и глянцевые, блестят на солнце, то деревья совершенно здоровы.

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Бесснежная зима – сухая земля?

Многих дачников заботят и последствия отсутствия снега – не пересушена ли из-за этого почва? Однако необходимости проводить в этом году дополнительные процедуры полива специалисты не видят. По словам Владимира Терешонка, земля промочена стандартно для весны и зимнего периода.

«Нужен ли будет дополнительный полив, зависит от весны: быстрая, жаркая и ветреная погода быстро вытянет влагу из почвы, и если землю на участке вовремя не взрыхлить, то вода на глубине 5–7 сантиметров выветрится», – считает эксперт.

Вячеслав Васенев проблемы из-за отсутствия снега для дачников также не видит – по его мнению, логичнее ожидать нехватки влаги на неорошаемых больших полях.

«В этом году талая вода поступала в почву на протяжении достаточно долгого времени, что, по идее, должно обеспечить даже большую насыщенность влагой, чем при резком снеготаянии после холодного периода, когда почва еще может быть промерзшей. Скорее всего, проблем серьезного дефицита влаги весной ожидать не стоит», – считает эксперт.

Более серьезные проблемы, по его мнению, возникнут в случае засушливого лета.

«Если за малоснежной зимой последует засушливое лето, тогда проблемы могут быть гораздо более серьезными как для отдельных хозяйств, так и для всего региона. Например, риск торфяных пожаров в этом случае будет достаточно велик, так как торфы, скорее всего, напитались влагой меньше, чем в зиму с большим количеством снега», – поделился с РИАМО кандидат наук.

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Как получить максимальный урожай

Хоть теплая зима и снижает урожаи отдельных культур, попробовать поднять общую урожайность участка можно, например, при помощи удобрений.

«На плодово-ягодных культурах это внесение комплексных удобрений, которые содержат азот, фосфор и калий. Самые простые – нитрофоска, азофоска и тройчатка. При внесений таких удобрений весной в ранний период азот идет на формирование вегетативной массы, калий – на закладку плодовых почек, а фосфор – на образование корневой системы.

Такие удобрения можно использовать каждый год», – советует Владимир Терешонок.

Биолог Вячеслав Васенев рекомендует при подборе удобрения обращать внимание и на почвы.

«Почвы Московской области достаточно разнообразны – от подзолистых на севере (Талдомский и Дмитровский округа) до черноземов на юге (Серебряные Пруды). Доминируют дерново-подзолистые почвы. Для них характерна кислая и слабокислая реакция среды, дополнительно невысокое содержание органического вещества. В связи с этим основные мероприятия по улучшению плодородия почвы – известкование и внесение органоминеральных удобрений и компостов. Потребность в удобрениях зависит от культуры, но для большинства плодово-овощных и декоративных культур необходимы как минимуму весенние подкормки азотными удобрениями», – рассказал кандидат биологических наук.