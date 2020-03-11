РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. В центральной библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах 15 марта пройдет концерт слепого певца Рубена Алмазова «Споемте, друзья», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Отсутствие зрения не помещало жителю Люберец Рубену Алмазову стать успешным исполнителем в разных жанрах: от шансона до арий. Также Алмазов виртуозно играет на баяне и фортепиано. Его талант отмечен многочисленными российскими наградами. На предстоящем концерте Алмазов споет композиции для женщин – о весне и любви», – говорится в сообщении.

Начало программы в 17:00. Адрес библиотеки: улица Волковская, дом №5А.