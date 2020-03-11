РИАМО - 11 мар. Карантин из-за коронавируса не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, сообщает Газета.ru.

На сайте оперативного штаба Москвы опубликован список категорий, на которые не действуют карантинные меры, что были приняты из-за вспышки коронавируса.

«Мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», — говорится в материале.

Другие пассажиры, которые прибывают из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, должны соблюдать изоляцию на протяжении 14 дней.

На территории России коронавирусом заболели 20 человек.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

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