РИАМО - 11 мар. Специалисты Мосгосстройнадзора с 2013 года успели оформить 18,66 тысячи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том числе продлений) в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возможность получить эти услуги в электронном виде появилась в Москве в 2013 году. А с 1 ноября 2014 года государственные услуги в отношении объектов капитального строительства, вне зависимости от источников финансирования, предоставляются только через интернет.

«Количество пользователей, предпочитающих электронные услуги, постоянно растет. Мэр (Москвы Сергей Собянин - ред.) отмечал, что московские власти активно работают в самых различных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуг, и подчеркивал, что перевод госуслуг в электронный вид препятствует коррупции в строительстве», - говорится в сообщении.

Кроме того, получение госуслуг через интернет снижает административные барьеры, экономит время и деньги. Количество государственных услуг в сфере строительства, которые можно получить в Москве в электронном виде, постоянно увеличивается, а сроки предоставления - сокращаются.

В настоящее время застройщики получают следующие услуги через интернет: оформление разрешений на строительство, оформление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, в электронном виде оформляется заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).