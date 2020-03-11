РИАМО - 11 мар. В районах Москвы Внуково и Отрадное построят два торговых комплекса, уже состоялись аукционы по аренде земли, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Через городские аукционы по аренде реализованы сразу два земельных участка для строительства торговых комплексов. По итогам аукционов новый объект площадью более пять тысяч квадратных метров появится в районе Отрадное. Сумма сделки за аренду земельного участка составила 7,3 миллиона рублей. Застройкой займется компания ООО «Меланж», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь торгового центра во Внукове составит 2,7 тысячи квадратных метров. Годовая аренда земельного участка – 3 миллиона рублей.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что на аренду этих территорий претендовали четыре инвестора, но договор подпишут только с двумя победителями, которые и будут возводить объекты и вводить их в эксплуатацию.

На арендованной земле можно разместить магазины и объекты бытового обслуживания: мастерские по ремонту, химчистки, ателье и другие. С одним арендатором заключают договор на 3 года и 2 месяца, а со вторым – на 2 года и 8 месяцев. После истечения этих сроков арендаторы могут перейти на долгосрочную аренду по сниженной ставке 1,5% от кадастровой стоимости участков.