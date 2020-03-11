РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В нынешнем году в подмосковном Подольске пройдут областные творческие фестивали и конкурсы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ветераны примут участие в Параде Победы на Красной площади, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с планом основных мероприятий в Год памяти и славы запланировано проведение областных творческих фестивалей и конкурсов, акций «Вахта памяти»; выставок, семинаров и научно-практических конференций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мае планируется участие делегации ветеранов ВОВ от Подольска в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, в Доме правительства Московской области; возложении цветов к Могиле неизвестного солдата; в Параде Победы на Красной площади; в приеме президента РФ», – говорится в сообщении.

Ветеранов наградят юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Проведут ряд торжественных мероприятий с участием ветеранов, общественных молодежных и военно-патриотических организаций; обустроят воинские захоронения и мемориальные комплексы.