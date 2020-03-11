РИАМО - 11 мар. В рамках программы губернатора Московской области в 2020 году будет установлено 216 детских площадок, также в регионе в 2020-м появятся четыре новых парка, сообщил в среду журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«На этот год у нас стоит в плане благоустройство 46 общественных пространств в 37 муниципальных образованиях. <…> Также по программе губернатора у нас планируется 216 детских площадок, и 11 крупных площадок в парках Московской области также будут установлены», - сказал Хайкин.

Он отметил, что, по госпрограмме, в 2020 году планируют провести работы по благоустройству в 20 парках, а также на территории Подмосковья появятся четыре новых парка – в городских округах Коломенский, Орехово-Зуевский, Истра и Домодедово.

Кроме того, по его словам, в этом году благоустроят свыше 1,3 тысячи дворов.

Также Хайкин напомнил, что с 2014 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Подмосковье было благоустроено более 200 общественных пространств.