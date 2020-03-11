РИАМО - 11 мар. Московское областное УФАС России признало необоснованной жалобу компании «Тепло и сила» на действия при определении подрядчика путем проведения электронных аукционов на выполнение работ по строительству газовой блочно-модульной котельной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

АО «Тепло и сила» жаловалось на действия МБУ «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского округа Московской области». Жалоба признана необоснованной. В компании не согласились с таким решением и обратились в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал компании «Тепло и сила» в удовлетворении требований», – говорится в сообщении.

Таким образом, подтверждена законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.