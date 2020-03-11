РИАМО - 11 мар. В здании Московской областной думы в связи с распространением коронавируса введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в здании регионального парламента введен режим повышенной готовности. Соответствующий приказ разослан по всем структурным подразделениям, аппаратам фракций и комитетов, профильным службам», - рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Теперь все депутаты и помощники депутатов, а также сотрудники аппарата думы, которые посещали территории, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, будут обязаны сообщать о возвращении в РФ, местах и датах пребывания на указанных территориях.

Также они должны будут при первых же симптомах респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, а также соблюдать постановления санитарных врачей о режиме самоизоляции.

При входе в здание Мособлдумы будут проверять температуру, в помещениях регулярно проводят дезинфекцию.

«Дата окончания режима не оговаривается - пока он бессрочный и будет действовать до особого распоряжения об отмене», - отметил Брынцалов.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 119 тысяч случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 65 тысяч пациентов выздоровели.