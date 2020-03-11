РИАМО - 11 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в преддверии 8 Марта провели фитосанитарный контроль более 91 миллионов срезов цветов и порядка 6 миллионов комнатных растений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Среди наиболее популярных срезанных цветов – хризантемы, розы, тюльпаны, гвоздики, эустомы, альстромерии, а среди комнатных растений - орхидеи, цикламен, сенполия, спатифилиум, антуриум и так далее», - говорится в сообщении.

Всего с начала года на пунктах пропуска через границу РФ, а также в местах завершения таможенного оформления в зоне ответственности управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям зафиксировано 102 случая обнаружения трех видов карантинных объектов.

«Обнаружены такие карантинные объекты, как: белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn.) – два случая, западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – 80 случаев, табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.) – 20 случаев», - отмечается в материале.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации вся зараженная цветочная продукция уничтожена методом сжигания строго в присутствии специалистов управления.