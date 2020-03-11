РИАМО - 11 мар. В Московской области в 2020 году в рамках программы «Светлый город» запланировано осветить 459 улиц, а архитектурно-художественная подсветка появится на 55 объектах, сообщил в среду журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В рамках программы «Светлый город» более 2 тысяч улиц и восемь скверов было освещено, дополнительно на 151 объекте появилась архитектурно-художественная подсветка, и 738 дворовых территорий также было освещено. На 2020 год – 606 объектов в 44 муниципалитетах, 459 улиц, 85 дворовых территорий, девять скверов», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в рамках проекта «Светлый город» в Московской области в этом году архитектурно-художественная подсветка появится на 55 объектах в семи городских округах – Дмитровский, Ленинский, Зарайск, Клин, Коломенский, Сергиево-Посадский и Серпухов.

Программу «Светлый город» в Подмосковье запустили в 2017 году. В рамках проекта строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения по двум направлениям: функциональное наружное освещение улиц, дорог, мест для отдыха и архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов.