РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 мар. Весенние субботники в национальном парке Москвы и Московской области «Лосиный остров» пройдут в апреле, сообщается на сайте администрации горокруга Мытищи.

В национальном парке «Лосиный остров» определены даты для субботников – 4, 11 и 18 апреля и места, где пройдет уборка.

«На территории Московской области мероприятия запланированы во всех населенных пунктах, граничащих с Лосиным островом. В Мытищах – в районах Кропоткинского и Ярославского проездов, Водопроводной аллеи. В московской части национального парка – это экоцентр «Красная сосна», территория вдоль береговой линии Бабаевского и Казенного прудов, Яузской аллеи. Субботники пройдут также на Открытом шоссе, от улицы Лосиноостровская до Белокаменного шоссе», – говорится в сообщении.

В городе Королев субботники пройдут вблизи экоцентра «Торфопредприятие», на улицах Нехлюдов рукав и Силикатная, в городе Щелково – вдоль Щелковского и Фряновского шоссе, в Балашихе – около Алексеевского пруда, жилищных комплексов «Щитниково» и «Изумрудное».

«Субботник – это не только обязательное мероприятие, которое позволяет очищать наши города и места отдыха от накопившегося за зиму мусора, но и прекрасный способ поднятия корпоративного духа. Субботник создает условия для сплочения коллектива, улучшения психологического климата и взаимодействия, неформального общения, позволяет коллегам лучше узнать друг друга», – отмечается в материале.

Заявку на участие можно прислать на электронную почту: nko@elkisland.ru. Необходимо сообщить название организации (для юридических лиц) или ФИО (для физического лица), контакты и предпочтительное место для проведения субботника.