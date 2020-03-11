РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Представители городов-побратимов Мытищи и Ангарска обсудили совместные планы на видеоконференции, в том числе участие мытищинской команды в Кубке КВН мэра Ангарского городского округа, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В среду в Мытищах состоялось совещание в формате видео-конференц-связи с коллегами из Ангарского городского округа. В рамках договора о сотрудничестве Мытищи и Ангарск - побратимы с 2007 года.

«В ноябре 2019 года команда КВН из Ангарска «Регион-38» принимала участие в Осеннем кубке КВН главы городского округа Мытищи Виктора Азарова и заняла почетное второе место. В апреле 2020 года уже мытищинская команда КВН «Дворец молодежи городского округа Мытищи» примет участие в борьбе за Кубок КВН мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова», - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, помимо организационных вопросов предстоящей поездки, были обсуждены также другие планируемые молодежные мероприятия обоих округов, в том числе и возможность участия в них дистанционным способом.