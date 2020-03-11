РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 11 мар. Управление Роспотребнадзора 19 марта проведет в подмосковном Щелкове День открытых дверей, на котором предприниматели смогут получить ответы на свои вопросы по взаимодействию с ведомством, сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты проведут консультирование по наиболее актуальным проблемам с разъяснениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей», – говорится в сообщении.

День открытых дверей пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу: Щелково, улица Советская, дом 6. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(496)566-43-11.