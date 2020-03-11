РИАМО - 11 мар. Представленный в Реутове проект дистанционного обучения впервые в России использует технологию WebVR, позволяющую с помощью очков виртуальной реальности оказаться на занятиях в любом образовательном учреждении мира, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Новую виртуальную образовательную платформу, разработанную специалистами детского технопарка «Изобретариум» представили в Реутове в среду. Впервые в России здесь используется технология WebVR, позволяющая студентам с помощью очков виртуальной реальности оказаться на занятии в любом образовательном учреждении, посетить, не выходя из дома, в режиме реального присутствия интересующую его конференцию или экскурсию у будущего работодателя», - отмечается в сообщении.

Новая образовательная платформа разрабатывается по поручению губернатора Московской области сотрудниками детского технопарка «Изобретариум» в Реутове совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения». Проект по сути представляет собой новую социальную сеть, объединяющую увлеченную современными технологиями молодежь и являющуюся проводником по системе образования и рынка труда. Также портал дает возможность дистанционно управлять высокотехнологичным оборудованием, находящемся в лабораториях детского технопарка.

Система также предусматривает возможности обмена образовательным опытом, создания курсов цифровых уроков от педагогов-новаторов, формирование баз данных молодых специалистов и баз резюме студентов.

Помимо этого, доступ к базам данных будут иметь специалисты приемных комиссий вузов и потенциальные работодатели. Система предусматривает и тестирование будущих абитуриентов, по результатам которого они получат рекомендации по наиболее перспективным для них вариантам дальнейшего образования.

«Платформа решает задачи Национального проекта «Образование», позволяет увеличить показатели по всем входящим в него федеральными проектам и объединяет базу цифровых образовательных программ технической направленности, портфолио талантливых студентов и коммуникативную площадку для учащихся, педагогов, экспертов, работодателей», - сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.