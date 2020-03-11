РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В микрорайоне Климовск Подольска установили ограждение для тротуара, чтобы автомобилисты не перекрывали проход пешеходам, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители округа обратились на портал государственных и муниципальных услуг Московской области с просьбой установить ограждение, препятствующее въезду автомобилям на тротуар и пешеходную зону в микрорайоне Климовск на улице Молодежная, 7, корпус 5. По информации жителей, автомобилисты часто паркуются на пешеходной дорожке и газоне, перекрывая проход пешеходам. Куратором обращения назначили министерство благоустройства Московской области.

«По результатам проведенного осмотра факты, указанные в обращении, подтвердились. Все необходимые мероприятия по обустройству вышеуказанной территории оперативно выполнили. В том числе установили ограждение, препятствующее въезду автомобилей на тротуар и газон», – говорится в сообщении.

Центр управления регионом работает в Доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные буквально отовсюду – это и портал «Добродел», и горячие линии губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

«Выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе подмосковного ЕЦУР», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.