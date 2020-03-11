РИАМО - 11 мар. Российские звезды, продюсеры и организаторы массовых мероприятий в столице рассказали, что не получали никаких рекомендаций по отмене шоу и других событий из-за коронавируса, сообщает Nation News.

Так, фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза» должен собрать 1,5 тысячи зрителей, в то время как в Москве запретили мероприятия, число участников которых превышает 5 тысяч человек.

«Леонид Агутин должен выступить в середине марта в «Крокус Сити Холле», но и в этом случае не было никаких указаний», - говорится в материале.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.