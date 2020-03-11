РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска будут напоминать посетителям автозаправок округа о важности соблюдения правил дорожного движения на регулярной основе, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С февраля автоинспекторы Подольска посещают АЗС округа и рассказывают автолюбителям об основных аспектах дорожно–транспортной безопасности. Особое внимание полицейские обращают на соблюдение скоростного режима, осторожность при проезде пешеходных переходов и ношение световозвращающих элементов на верхней одежде», - сказала сотрудница.

Такие профилактические мероприятия проводились и в марте, и будут проводиться на регулярной основе.

Также сотрудники ГИБДД раздавали автолюбителям иллюстрированные листовки с соответствующими рекомендациями по обеспечению безопасности дорожного движения.