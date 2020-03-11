РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Подрядчик установил 10 новых урн вдоль тротуаров по улицам Школьная и Красная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 11 марта, подрядная организация МБУ «Подольский комбинат благоустройства» провела работы по установке 10 новых бетонных урн вдоль тротуаров по улицам Школьная и Красная в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

Жителей попросили бережно относиться к установленным урнам, соблюдать порядок и чистоту в округе.