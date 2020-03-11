РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Жители подмосковных Люберец с 16 марта смогут выдвинуть свою кандидатуру в новый состав общественной палаты, будут работать два пункта приема, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Формирование нового состава общественной палаты городского округа Люберцы пройдет в несколько этапов, оно начнется с выдвижения кандидатов. Процедура выдвижения кандидатов завершится 15 апреля.

«На первом этапе – до 16 марта – общественные организации, некоммерческие объединения, инициативные группы, а также самовыдвиженцы смогут представить свои кандидатуры в члены общественной палаты. Требования к выдвиженцам – возраст не моложе 18 лет и постоянное проживание на территории округа. В Люберцах откроются два пункта приема документов», – сказал Ружицкий.

Первый расположится по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 117. Он будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 14:00. Телефон для справок: 8(495)503-40-36.

Второй пункт откроется по адресу: улица Звуковая, дом №4, кабинет №217. Он будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 14:00. 28 марта и 11 апреля пункт будет работать с 10:00 до 15:00. Телефон для справок: 8(495)503-40-63.

С кандидатами в новый состав общественной палаты проведут консультации, первая из них состоится во Дворце спорта «Триумф» 15 марта с 16:00 до 18:00. Для участия необходима предварительная запись до 16:00 13 марта по телефонам: 8(495)503-40-36, 8(495)503-40-63.

По итогам первого этапа на сайте Общественной палаты Московской области разместят списки кандидатов. После консультаций и собеседований с претендентами сформируют их рейтинг. Выдвинутых кандидатов утвердит губернатор, Общественная палата Московской области и совет депутатов городского округа.

Работа нового состава общественной палаты начнется в июле 2020 года.