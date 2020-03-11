РИАМО - 11 мар. С 27 по 29 марта в городском округе Клин будет проходить фестиваль народно-художественных промыслов России, концепция фестиваля состоит в том, что каждый год свой край презентует один из самобытных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Клин.

Свою культуру уже представили Удмуртия, Чувашия, Татарстан. В этом году главным резидентом праздника станет Башкирия. 27 марта в Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева состоится торжественное открытие фестиваля.

«Основная программа развернется на Советской площади. Коллективы края познакомят с культурой Башкирии. На Советской площади установят башкирскую юрту. В программе: различные, в том числе, необычные мастер-классы, например, стрельба из лука. Гостям праздника предложат продегустировать блюда башкирской кухни», – говорится в сообщении.

В дни фестиваля на Советской площади будет работать ярмарка мастеров, участие в которой примут представители из разных регионов России.

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