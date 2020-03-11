РИАМО - 11 мар. В подмосковном Домодедове объявили электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 101,6 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Если вы хотите развивать существующий или начать новый бизнес в Подмосковье, то инвестирование в покупку нежилого помещения является наиболее привлекательным вложением. Это позволит продвигать ваш бизнес и получать достойный доход», - отмечается в материале.

Помещение находится по адресу: микрорайон Белые Столбы, проспект Госфильмофонда, дом ИТР, помещение 01. Начальная цена – 2,4 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 марта на сайте.

Подробную информацию о предстоящих торгах можно найти на портале.