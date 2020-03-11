РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Пенсионеры городского округа Мытищи смогут принять участие во встрече на тему здорового питания «Лекарства без аптек», которая состоится 13 марта в клубе «Активное долголетие», сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей горокруга Мытищи 13 марта в 14:00 на встречу в студию «Кухня долгожителя» на тему «Лекарства без аптек». Один из путей здорового питания, получения витаминов и микроэлементов в организм - употребление в пищу дикорастущих и садовых трав, ягод, плодов», - говорится в сообщении.

В рамках встречи будут рассмотрены такие вопросы, как рецепты блюд для людей с сахарным диабетом, рецепты кофе без кофеина, полезный сахар.

Мероприятие пройдет по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом №37, клуб «Активное долголетие». Справочную информацию можно получить по телефону: +7(916)831-06-15.