РИАМО - 11 мар. В школе №20 подмосковного Воскресенска прошла традиционная встреча главы городского округа Артура Болотникова с родительской общественностью и жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На собрании присутствовали заместители главы, руководители структурных подразделений администрации городского округа, родители и руководители школ №20 и №26, детских садов №15 и №30», - говорится в сообщении.

Болотников рассказал присутствующим о результатах деятельности за прошлый год и планах на текущий год.

Вопросы, которые задавали жители микрорайона Лопатинский, касались ремонта дорог и ремонта школы №20, строительства тротуара возле детского сада №30, вырубки деревьев на участке многодетной семьи, ситуации с коронавирусом и мер профилактики в воскресенских школах.

Встреча была продуктивной, на все вопросы жители получили ответы. На собрании прозвучали и слова благодарности главе округа за проделанную работу.

Встречи с общественностью будут продолжены в других образовательных и дошкольных учреждениях городского округа Воскресенск. Такие мероприятия очень полезны, поскольку помогают представителям власти наладить открытое взаимодействие с жителями.