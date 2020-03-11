РИАМО - 11 мар. В Одинцовском городском округе в городе Звенигороде ликвидировали аварийное здание психоневрологического диспансера, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здание, пострадавшее после воздействия пожара, располагалось на земельном участке общей площадью более 4800 квадратных метров на улице Пролетарская, дом 51. В результате работы было принято решение о его сносе. В настоящий момент объект ликвидирован», – сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В общей сложности на территории Одинцовского городского округа выявили 248 объектов незавершенного строительства, из них 155 – самовольные объекты. Уже снесено и приведено в соответствие 159 объектов, что составляет 64% от общего количества. Работа будет продолжена в текущем году.

На данный момент в Подмосковье выявлено около 1996 недостроев, среди которых 59% – самовольно возведенные объекты. Продолжается работа по их ликвидации либо приведению в соответствие. За два года ликвидировано 864 объекта незавершенного строительства. Ликвидация таких объектов визуально улучшает облик и повышает комфорт города.