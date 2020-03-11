РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Сотрудники «Мосавтодора» положили новое асфальтовое покрытие в Подольске на улице Большая Серпуховская возле ТЦ «Центральный», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что на въезде к ТЦ «Центральный» с улицы Большая Серпуховская расширили проезд, но асфальт положить забыли, просто засыпали гравием. Она попросила положить там нормальное асфальтовое покрытие. Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу на улице Большая Серпуховская.

«Осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на улице Большая Серпуховская на участке 8,6 – 13,82 километр выполнены (фотоотчет прилагается)», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

По его словам, указанная в обращении автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Также напомнил, что жители могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов. Итоги голосования доступны на портале «Добродел».