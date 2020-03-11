РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. В среду сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» задержали подозреваемых в совершении кражи рюкзака, в котором лежали денежные средства, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское » обратился 35-летний уроженец Республики Белоруссия. Он пояснил, что 1 марта известный в одном из торговых центров, находящихся на Ярославском шоссе, путем свободного доступа похитил его рюкзак, в котором находились денежные средства и зарядка от мобильного телефона.

«В среду (11 марта - ред.) сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 41-летний и 37-летняя жители города Москва», – говорится в сообщении.

Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей. По данному факту следственным управлением МУ МВД проводится проверка в порядке статей 144,145 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).