РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Власти подмосковного Подольска начали подготовительные работы по сносу полуразрушенного дома на улице Горького в центре микрорайона Львовский, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале на аварийное состояние дома №16/31 на улице Горького: он на протяжении многих лет находится в полуразрушенном состоянии. Там хозяйничают асоциальные элементы, которые создают неудовлетворительную санитарно-эпидемиологическую обстановку в самом центре микрорайона. Житель попросил взять дом на контроль, завесить его декоративными щитами или отреставрировать. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области рассмотрел обращение.

«Администрация городского округа Подольск начала подготовительные работы по разработке дорожной карты по сносу указанного в обращении объекта. О принятых решениях проинформируют в срок до 30 августа 2020 года. О ходе принимаемых мер можно получить информацию также в администрации Подольска на улице Кирова, 4, или по телефону 8(496)763-27-56», - отметил представитель комитета на интернет-портале.

На территории Подольска выявлено 67 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано 20 объектов (снесено - 2, достроено - 3, приведено в соответствие - 15), это 30% от первоначального количества. Указанная работа продолжается в 2020 году.