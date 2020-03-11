РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа России по итогам февраля 2020 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Дюмин (Тульская область) и Роман Старовойт (Курская область).

В минувшем месяце СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил женщину, которой пересадили сердце.

Также в феврале СМИ передавали, что по поручению Андрея Воробьева был разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, в которую вошли более 54 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.