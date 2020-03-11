РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 мар. Подтопления устранили на четырех территориях в подмосковном Красногорске, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«В эти теплые весенние дни у наших дорожных служб две главные заботы: лужи и ямы во дворах. Сегодня (11 марта – ред.) устранены подтопления в Нахабине (улица Парковая, дом №19), вблизи СОШ №17 (Строительный проезд), по улице Чайковского, дом №12А и в Оптическом переулке, дом №5А», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что по вопросу устранения подтоплений нужно обращаться в отдел транспорта по телефонам: 8(495)562-05-45 и 8(498)568-21-78. Также для оперативной отработки обращений работает чат «БудетЧисто2020» в Telegram.

Хаймурзина отметила, что в округе проводят ямочный ремонт дорог.

«На данный момент оцифрованы 1240 ям, устранены 945. Ведем работу как по обращениям жителей на «Доброделе», так и по результатам осмотров территорий и фиксации дорожных дефектов специалистами», – подчеркнула глава Красногорска.