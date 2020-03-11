РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Техническая проверка региональной и местной систем оповещения населения с включением электросирен пройдет в Балашихе 24 марта, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«24 марта с 11:00 до 13:00 будет проводиться техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области и местной системы оповещения населения городского округа Балашиха с включением электросирен С-40 и громкоговорителей РГ-50 в режим звучания», – говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС Балашихи просит жителей соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54; 8(498)662-43-58; 8(495)524-41-12.