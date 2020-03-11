РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Порядка тонны пластиковых крышек передали на переработку в Мытищах в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» для покупки реабилитационной техники подопечным фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», сообщила координатор проекта Ирина Тарабрина.

В среду в городском округе подвели итоги акции «Добрые крышечки», в рамках которой состоялся вывоз пластиковых крышек с территории склада.

«Сегодня мы увозим очередную партию - порядка тонны «Добрых крышечек» со склада в городе Мытищи, которую собрали с ноября 2019 года. Такой вывоз с территории округа совершается раз в квартал, когда объем крышек доходит до тонны. Они будут направлены на завод-переработчик «Эколайн», где средства от полученного сырья поступят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Этот фонд заботится о том, чтобы обеспечить деток с ограниченными возможностями специальными колясками, инвалидными креслами», - сказала Тарабрина.

На мероприятии наградили благодарственными грамотами самых активных участников благотворительной акции. Ими стали преподаватели школ №14 Инна Голосова, №31 Наталья Анюхина, №27 Анастасия Власьянова, гимназии №1 Татьяна Канкина и председатель молодежного совета АО «Метровагонмаш» Павел Клементьев. Поздравительные слова в адрес активистов сказал председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

«Мы установили 5-литровую бутылку для сбора крышек, оповестили всех на предприятии о том, что участвуем в акции, рассказали, зачем это нужно и какие выгоды это несет для волонтерского движения. На следующий день бутылка была полностью заполнена, и мы поняли, что эту акцию следует проводить более масштабно. Теперь у нас порядка 8 бутылок на территории завода, которые регулярно пополняются, и мы их передаем организаторам», - отметил Клементьев.