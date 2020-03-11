РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий вручил 21 юному жителю округа их первые паспорта гражданина РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение состоялось в среду в картинной галерее.

«У вас сегодня такой хороший праздничный день. Получение паспорта – это одно из важнейших событий в жизни человека. Получения паспорта – знаковое событие, потому что вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Здесь есть и большая ответственность, и гордость», – сказал Ружицкий.

После получения паспортов ребята вместе с главой Люберец сделали совместное фото на память.

Школьники также получили поздравительные адреса от губернатора Московской области и главы городского округа.